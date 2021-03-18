محامو السويداء يطالبون باستثمار القصر العدلي الجديد

السويداء - طلال الكفيري

ركزت مداخلات محامي السويداء خلال انعقاد مؤتمرهم السنوي اليوم، على ضرورة إيجاد حل فوري وسريع لأعمال الخطف والسرقة التي شهدت انتشاراً واسعاً في المحافظة، وذلك من خلال تطبيق القانون على أرض الواقع وملاحقة المجرمين وإلقاء القبض عليهم،كما طالبوا بضرورة الإسراع بفصل الدعاوى التجارية وذلك عملاً بالتعاميم والبلاغات الوزارية المؤكدة على ذلك، وخاصة أن هناك الكثير من الدعاوى يستغرق فصلها حوالي ثلاث سنوات، والعمل على إحداث غرفة بداية رابعة خاصة بالدعاوى التجارية.وإعادة النظر بقيمة الوكالات البالغة ٢٥ ألف ليرة، والمضاف عليها رسم / ٧/ آلاف ليرة كقيمة لتسجيل الدعوى لكون هذا المبلغ بات يرهق الموكلين، ويضطرهم للعزوف عن توكيل محامٍ, الأمر الذي يفقد الموكل حقه في الدعوى، وخاصة أن معظم الوكلاء من ذوي الدخل المحدود والعمال.

إضافة لذلك طالب المحامون أصحاب الشأن في المحافظة بإيجاد حل للبسطات المنتشرة بشكلٍ فوضوي وعشوائي ضمن مدينة السويداء ومدينة شهبا لما باتت تسببه هذه البسطات من أزمة وعرقلة مرورية وبالتالي التعدي على الأرصفة والطرقات العامة والإسراع باستثمار القصر العدلي الجديد ولاسيما أن القصر العدلي القديم ضيق ويتسبب بالكثير من الازدحام داخل أروقته.

وأيضاً طالبوا بإشراك المحامين باللجان التي تشكلها الوزارة ولاسيما فيما يخص تعديل القوانين والعمل على تعديل البطاقات النقابية القديمة لكونها لا تحمل الاسم الثلاثي والرقم الوطني، والسماح للمحامين بمشاهدة الدعاوى القضائية المنظورة أمام قاضي التحقيق.

محافظ السويداء همام دبيات أكد على ضرورة معالجة كل القضايا المطروحة في المؤتمر وإيجاد حلول لها بأسرع وقت ممكن.

كما قدم أمين فرع السويداء لحزب البعث العربي فوزات شقير شرحاً مفصلاً عن الواقع الحالي وما يحيق بالبلد من حصار اقتصادي جائر وإجراءات قسرية أحادية الجانب وما يسمى “قانون سيزر”، والتي كانت من أهم الأسباب لخلق هذه الأزمات التي تمر بها بلدنا وخاصة الحصار الاقتصادي المفروض على سورية .

وأجاب المحامي العام في السويداء القاضي فؤاد سلوم وممثل النقابة المركزية بدمشق المحامي أسامة أبو الفضل ورئيس فرع نقابة المحامين بالسويداء المحامي غسان غرزالدين عن تساؤلات واستفسارات المحامين.