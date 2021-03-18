ارتفاع كبير بإصابات كورونا في الهند وباكستان

سجلت الهند وباكستان قفزة كبيرة في حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا اليوم تصدرتها زيادة هذه الحالات في أغنى الولايات والأقاليم.

ووفق وكالة «رويترز» سجلت ولاية مهاراشترا الهندية حيث تقع العاصمة التجارية مومباي 23179 إصابة من بين 35871 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ومع أكبر زيادة في عدد الإصابات بالفيروس منذ أوائل كانون الأول الماضي بلغ إجمالي الإصابات بكورونا في الهند 11.47 مليوناً وهو أعلى عدد إصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل وزادت الوفيات اليومية بواقع 175 حالة لتصل إلى 159216 وفقاً لبيانات وزارة الصحة.

وفي باكستان، أظهرت الفحوص إصابة 3495 شخصاً بالفيروس خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية وهي أعلى زيادة يومية منذ أوائل كانون الأول الماضي وقفز إجمالي الإصابات لأكثر من 615 ألفاً في حين زادت حالات الوفاة 61 لتصل إلى 13717 وفاة وكانت معظم الحالات في إقليم البنجاب أكبر وأغنى أقاليم باكستان.

وقال وزير التخطيط والتنمية الباكستاني أسد عمر إن امتلاء المستشفيات بالمرضى يزداد بخطى سريعة وحذر من احتمال اللجوء لتشديد القيود ما لم يلتزم المواطنون بالقواعد الاحترازية.

«سانا»