ارتفاع سعر غرام الذهب محلياً

ارتفع سعر غرام الذهب عيار الـ 21 في السوق المحلية اليوم 10 آلاف ليرة سورية متأثراً بارتفاع سعر الذهب عالمياً.

ووفق النشرة الصادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات بدمشق اليوم فقد سجل غرام الذهب عيار 21 سعر مبيع 230000 ليرة سورية وسعر شراء 229500 ليرة، بينما بلغ الغرام عيار 18 سعر مبيع 197143 ليرة وسعر شراء 196643 ليرة.

وطلبت الجمعية من الحرفيين الالتزام بالتسعيرة الصادرة عنها ودعت المواطنين الراغبين بشراء الذهب إلى عدم دفع ثمنه إلا بموجب النشرة الصادرة من الجمعية، كما وزعت أرقام هاتف للشكاوى 2230766 و2248005.

«سانا»