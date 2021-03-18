العاصمة الفرنسية تواجه إغلاقاً آخر

تواجه العاصمة الفرنسية باريس احتمال فرض إغلاق عام مرة جديدة بهدف الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل أكثر من 38 ألف إصابة في البلاد أمس.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية أن الحكومة ستفرض قيوداً أكثر صرامة على عدد من المناطق ضمن باريس لكنه ليس من الواضح متى سيدخل هذا الإجراء حيز التنفيذ.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أعلنت فرنسا أمس عن أكبر زيادة يومية في حالات الإصابة بكورونا منذ رفع الإغلاق الأخير في أواخر تشرين الثاني من العام الماضي حيث بلغت 38501 إصابة جديدة.

وإثر ذلك عقد مجلس الوزراء الفرنسي اجتماعاً طارئاً أكد بعده المتحدث باسم الحكومة غابرييل أتال أنه سيتم فرض إجراءات جديدة مشيراً إلى أن الإجراءات الجديدة قد تشمل بعض أشكال الإغلاق بما في ذلك بمنطقة باريس إلا أنه لن يتم إغلاق المدارس.

«سانا»