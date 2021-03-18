عودة الحياة تدريجياً إلى مدينة تدمر

تدمر تشرين

في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لإعادة المهجرين إلى منازلهم ازداد عدد العائدين من أهالي مدينة تدمر إلى مناطقهم المطهرة من الإرهاب في أجواء يسودها الأمن والأمان.

وأكد رئيس مجلس مدينة تدمر هاني دعاس أن المجلس قام بإجراء مسح شامل للعائلات العائدة إلى المدينة وريفها بعد الازدياد الملحوظ بعدد العائدين من الأهالي وتبين أن عدد العائلات العائدة حتى الآن للمدينة نحو ٨٢٥ عائلة, تضم ٤١٥٠ شخصاً, إضافة إلى عودة نحو ٤٠٠ عائلة من أهالي البادية الذين يعملون في تربية الثروة الحيوانية, مشيراً إلى أن عودة الأهالي مستمرة بالتوازي مع تحسن الواقع الخدمي وافتتاح المدارس ومعظم الدوائر الرسمية .

وقال مختار مدينة تدمر محمد خير أسعد: على الرغم من الظروف الصعبة نتيجة التخريب الذي ارتكبه تنظيم داعش الإرهابي بمنازل المواطنين بدأت الحياة تعود تدريجياً للمدينة التي بدأ سكانها يعملون على إصلاح وترميم منازلهم وافتتاح محالهم التجارية والصناعية بمساعدة بعض الجمعيات والمنظمات الأهلية, ومن بين الركام ولدت الحياة من جديد.