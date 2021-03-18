القبض على 4 مروجي مخدرات في دمشق

ألقى فرع مكافحة المخدرات في دمشق القبض على أربعة أشخاص من مروجي المخدرات وضبط بحوزتهم 27 كغ من مادة الحشيش المخدر وكميات من مادتي السيليفيا والماريجوانا المخدرتين ومبلغ مالي من العملة الأجنبية المزورة.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقت وكالة «سانا» نسخة منه اليوم أنه بناءً على المعلومات الواردة إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق عن وجود شخص يقوم بترويج المواد المخدرة ويخفي تلك المواد في منزله الكائن في الصالحية ألقى فرع مكافحة المخدرات القبض على الشخص المذكور.

وأضافت الوزارة إنه بتفتيش سيارته عثر فيها على كمية من مادة السيليفيا المخدرة مخبأة فيها وبالتحقيق معه اعترف بأنه يخفي كمية أخرى من المواد المخدرة في منزله وعيادة شخص يعمل معه بترويج المخدرات في ساحة الميسات حيث ألقي القبض عليه وبتفتيش المنزل والعيادة عثر على قطع كبيرة من مادة الحشيش المخدر وكمية من مادتي السيليفيا والماريجوانا المخدرتين وميزان إلكتروني وبدلالتهما تم إلقاء القبض على شخصين آخرين اعترف الأول بإخفائه كمية من المواد المخدرة ضمن سيارته نوع بيجو وبتفتيشها عثر فيها على مواد مخدرة وصودر منه مبلغ 400 دولار أمريكي مزورة واعترف الثاني بوجود كمية من مادة الحشيش المخدر في منزله حيث تم تحريه وضبط فيه كمية من المواد المخدرة.

وبحسب بيان الداخلية بلغت كمية المواد المخدرة المصادرة من المقبوض عليهم 27 كغ من مادة الحشيش المخدر و620 غراماً من مادة السيليفيا و170 غراماً من مادة الماريجوانا وبالتحقيق مع المقبوض عليهم اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة وترويجها.

وتم حجز السيارتين المذكورتين ومصادرة المواد المخدرة وما زالت التحقيقات مستمرة لكشف جميع المتورطين في القضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.