الطقس غداً: الحرارة إلى انخفاض وأجواء ماطرة في المناطق الساحلية والشمالية

يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم غد لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية مع تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي مترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها المسائية أن يكون الجو غداً غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات وخاصة على المناطق الساحلية والشمالية وتضعف الفعالية الجوية مساء.

ووفق المديرية يكون الجو ليلاً مائلاً الى البرودة مع تحذيرات من حدوث صقيع على المناطق الجبلية ومن تشكل الضباب في القلمون والمنطقة الوسطى وغوطة دمشق في ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية معتدلة مع هبات شديدة تتجاوز 75 كم/سا مثيرة الغبار في المناطق الشرقية والبادية تخف سرعتها مساء والبحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة…