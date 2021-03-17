الأردن يسجل 9535 إصابة بكورونا ويتخطى حاجز النصف مليون إصابة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 56 حالة وفاة و9535 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة «بترا» عن مصادر بالوزارة قولها إن إجمالي الوفيات في البلاد ارتفع الى 5553 حالة بينما بلغ عدد الإصابات 504915.

في غضون ذلك أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، صخر دودين أن الوضع الوبائي في البلاد مقلق جداً وأنه لم يعد بمقدور الحكومة عمل أكثر مما قامت به.

وقال دودين: إن الحكومة تقدر الوضع الاقتصادي للمواطنين ولا نملك أن نفرض حظر تجوال شامل لأنه لم يعد مقبولاً ولا نستطيع إعادة تفعيل إجراءات شهر آذار 2020 داعياً إلى ضرورة التكاتف وعدم التعامل مع الوضع بسهولة لأن الوضع مقلق وعلى المحك.

«سانا»