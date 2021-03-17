توصيات الصحة للمصابين بالأمراض المزمنة

دمشق - تشرين

أوصت وزارة الصحة المصابين بالأمراض المزمنة كالسكري و السرطان، والأمراض القلبية و الوعائية و الصدرية، باتخاذ مزيد من الاحتياطات والتدابير الوقائية لحماية أنفسهم لأنهم أكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا الوخيمة في حال العدوى، لكون مناعتهم أقل من الأصحاء.

ودعت الصحة في بيان توعوي هذه الفئة من المرضى إلى: الاهتمام بقواعد النظافة الشخصية كغسل اليدين المتكرر والتباعد الجسدي والحفاظ على مسافة متر واحد بين الأشخاص، واعتماد أسلوب التلويح والإيحاء في التحية، والالتزام بالخطة العلاجية والدوائية المُوصى بها من قبل الطبيب الاختصاصي، وعدم أخذ الدواء من دون استشارة.

مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية البسيطة وتمارين الاسترخاء، و الاهتمام بالنظام الغذائي الصحي الغني بالخضروات والفيتامينات، وشرب الماء بشكل كاف، إضافة إلى الراحة الجسدية والنوم الكافي وتقليل السكريات الزائدة والأطعمة غير الصحية قدر الإمكان، لأن صحة الجهاز الهضمي من أهم عوامل قوة الجسم المناعية.

وشددت الوزارة على تجنب مخالطة من تبدو عليهم أعراض أمراض الجهاز التنفسي وتجنب الاجتماعات المكتظة والأماكن العامة المزدحمة وعدم تشارك أطباق الطعام وأكواب الشراب والمناشف والمناديل والأدوات الشخصية مع الآخرين، مع تجنب التدخين بشكل كامل والابتعاد عن المدخنين والتقليل من المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي، وأيضاً عدم الاستماع للشائعات والأخبار غير الموثوقة والمحبطة للحفاظ على الحالة النفسية. مع الالتزام بالمراقبة اليومية لنسب سكر الدم لمرضى السكري.

وبالنسبة لمرضى السرطان، تكون عادة زياراتهم كثيرة للأطباء وعيادات الأورام ومراكز العلاج لتلقي الجرعات الدورية، ما يجعلهم أكثر عرضة واحتكاكاً بالآخرين، وتالياً يحتم عليهم ضرورة أخذ الحيطة، وعلى الأطباء رفع درجة التعقيم للمكان والمقاعد والمعدات، مع التأكيد على التباعد بين المرضى.