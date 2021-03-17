غش في معمل للكابلات الكهربائية بريف دمشق

مركزان الخليل

ضبطت دورية حماية المستهلك بريف دمشق في داريا معملاً لإنتاج الكابلات الكهربائية يقوم بتصنيع الكابلات من مادة الألمنيوم المنحس وذلك لإيهام المستهلك على أنها مصنوعة من النحاس الصافي لتحقيق أرباح كبيرة بسبب الفارق السعري بين سعر النحاس وسعر الألمنيوم .

حيث تم تنظيم الضبط التمويني اللازم وأحيل المخالف موجوداً إلى القضاء المختص وحجزت الكمية المخالفة وقدرها ١٦٧ ربطة كابل كهربائي .

وذكرت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بريف دمشق أن الشكاوى على المنتجات المتوافرة في الأسواق من الأسلاك الكهربائية المخالفة والتي تنتجها ورش ومنشآت حرفية تعمل في الأحياء المخالفة أو في مناطق بعيدة عن الرقابة لهذا السبب تم تسيير دوريات متخصصة لتكثيف الرقابة وضبط تلك المنشآت المخالفة وفق قانون حماية المستهلك..

علما أنه تم ضبط حالات غش سابقة تمت خلالها مصادرة المنتجات المخالفة ومنع تداولها في السوق ..