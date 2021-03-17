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رغم آثاره الجانبية… الصحة العالمية توصي بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا

أوصت منظمة الصحة العالمية بمواصلة استخدام لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا حالياً بعدما علقت بلدان عدة استخدامه خوفاً من آثار جانبية محتملة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المنظمة قولها في بيان اليوم.. أنها تعتبر أن فوائد لقاح أسترازينيكا تفوق مخاطره ونوصي بمواصلة حملات التطعيم وأن خبراءنا يواصلون تقييم البيانات المتعلقة بالمشكلات الصحية التي أصيب بها بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح.

ورأت المنظمة أن “الجلطات الدموية أعراض غالباً ما تحصل” وهي ثالث أمراض القلب والأوعية الدموية الأكثر شيوعاً.

وكانت الوكالة الأوروبية للأدوية دافعت أمس عن اللقاح البريطاني السويدي ضد فيروس كورونا “أسترازينيكا” بعدما أوقفت 15 دولة أوروبية بينها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا استخدامه بسبب مخاوف من تسببه بجلطات دموية.

“سانا”

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