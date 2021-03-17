الاحتلال الأمريكي ينقل 30 إرهابياً من “داعش” إلى قاعدته في الشدادي

نقلت قوات الاحتلال الأمريكي 30 إرهابيا من تنظيم (داعش) من أحد سجون ميليشيا “قسد” في منطقة القامشلي بالحسكة إلى قاعدتها في الشدادي بالريف الجنوبي للمحافظة.

وأكدت مصادر خاصة لـ سانا أن قوات الاحتلال الامريكي أقدمت على نقل 30 إرهابيا من داعش من أحد سجون ميليشيا قسد في منطقة القامشلي الى مقر القاعدة الأمريكية في مدينة الشدادي عبر حوامة ذات مروحتين ترافقها طائرة نوع أباتشي.

ولفتت المصادر إلى أنه لضمان استمرار حالة الفوضى في منطقة الجزيرة تعمل قوات الاحتلال الأمريكي على تدوير الإرهاب ومحاولة الاستثمار فيه من خلال نقلها أكثر من مرة إرهابيين من تنظيم داعش محتجزين في سجون ميليشيا قسد بالحسكة إلى البادية ومناطق ريف دير الزور الشرقي لتدريبهم وإعادة تأهيلهم لاستهداف المدنيين ونقاط الجيش العربي السوري وزعزعة الاستقرار هناك.

ونقلت قوات الاحتلال الأمريكي خلال الأشهر الماضية عبر حواماتها إلى قاعدتها بمنطقة التنف عشرات الإرهابيين من “داعش” المحتجزين بسجن كامب البلغار شرق مدينة الشدادي وسجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة لتدريبهم وتسليحهم مجددا لإطالة أمد الحرب العدوانية التي ترعاها واشنطن ضد الدولة السورية.