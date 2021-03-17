حصر المشاركات بمعرض «غلفود» القادم بأصحاب السجلات الصناعية والتجارية

حسام قره باش

في اجتماع تقييمي بعد المشاركة السورية في معرض الصناعات الغذائية «غلفود 2021» بدورته الـ(26) الذي أقيم في دبي خلال الفترة من 21 وحتى 25 شباط الماضي باعتباره منصة عالمية للتوريد الأكثر تنافسية دولياً وأول فعالية مباشرة لقطاع الأغذية التي جمعت نخبة من رواد القطاع حول العالم على مدار خمسة أيام، حيث عقد مشتركو المعرض اجتماعهم الثاني في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها ترأسه رئيس لجنة المعارض طلال قلعه جي بحضور مدير الشركة المجهزة المهندس محمد الصيداوي وممثلي الشركات المشاركة في المعرض.

وسلط المشتركون الضوء خلال الاجتماع على بعض المشكلات التي واجهتهم أثناء المشاركة بالمعرض من أجل تلافيها في المشاركات القادمة والتي كان أبرزها صعوبة الحصول على تأشيرات الدخول وتأمينها للمشاركين، لذلك طالب الحضور بأن تكون هناك جهة داعمة واحدة للمعرض خلال المشاركات القادمة، إضافة إلى إعادة النظر في تكلفة المشاركة للشركات السورية ضمن الجناح السوري، والعمل على زيادة المساحة المحجوزة وأن يكون هناك تنسيق مع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للحصول على الدعم أسوةً ببقية الدول.

وطالب المشتركون أيضاً بدراسة إمكانية حجز مساحات ضمن الاختصاصات للشركات مع التأكيد على مشاركة الشركات التي تملك سجلاً صناعياً أو تجارياً وأن يكون هناك دعم خاص بالترويج للجناح السوري ضمن إعلانات المعرض.