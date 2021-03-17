«أكساد» .. و«الفاو» تعزيز التعاون

دمشق- تشرين:

بحث المدير العام لمنظمة المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة «أكساد» الدكتور نصر الدين العبيد، مع الممثل المقيم لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو» في دمشق الدكتور مايك روبسون، بحضور الخبراء المعنيين من الطرفين، تاريخ التعاون المشترك وواقعه الحالي وسبل تعزيزه وتطويره في مختلف مجالات عمل «أكساد»، وبما ينعكس إيجاباً وبصورة ملموسة على القطاع الزراعي في الجمهورية العربية السورية، وعلى المزارعين ومربي الثروة الحيوانية السوريين، وهم الهدف الأسمى لبرامج عمل ومشاريع وأنشطة منظمة «أكساد».

وأكد الدكتور العبيد أن منهجية عمل «أكساد» واستراتيجيتها الجديدتين محورهما التعاون والمشاركة والتكامل مع المنظمات الإقليمية والدولية لتنفيذ المشاريع الزراعية التنموية، وبما يحقق ثلاثية ترشيد الإنفاق، وتحسين الأداء، وتطوير العمل، لافتاً إلى أن منظمة «أكساد» يمكنها العمل والتعاون مع «الفاو» وجميع المنظمات ضمن مظلة اتفاقية التعاون الإطارية الشاملة الموقعة بينها وبين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي السورية، والعديد من مذكرات التفاهم الموقعة مع نقابة المهندسين الزراعيين، والاتحاد العام للفلاحين، والجامعات ومختلف الجهات السورية ذات الصلة.

وعبّر الدكتور العبيد عن حرص «أكساد» على التعاون مع «الفاو» في تنفيذ برامج ومشاريع تنموية في مختلف مجالات عملها، باعتبار أن «أكساد» بيت خبرة متميز في تنفيذ المشاريع في سورية استفاد منها المزارعون والمربون، ولديها معرفة عميقة بالمشكلات التي يعانونها، كما تمتاز مشاريعها بأنها عملية تطبيقية في مجالات الثروتين النباتية والحيوانية، والإدارة المتكاملة للموارد المائية، ودراسات الأراضي ومكافحة التصحر، وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتنمية المراعي، وغيرها من مجالات عملها.

من جانبه، ثمّن الدكتور روبسون للدكتور العبيد مبادرته لتعزيز التعاون وتطويره مع «الفاو»، منوهاً بالسمعة الطيبة لـ«أكساد» وبأنشطتها المكثفة في الفترة الأخيرة، وأكد حرص «الفاو» على التعاون والاستفادة من خبرات «أكساد» في سورية، ولاسيما أن منظمة المركز العربي تمتلك «13» محطة بحثية منتشرة في كل أنحاء سورية، ما يساعد على تنفيذ المشاريع المشتركة بصورة ممتازة.

واتفق الجانبان، خلال الاجتماع الذي عُقِدَ في مكتب الفاو بدمشق أمس، على إعداد وتنفيذ مشروع إنشاء منظومة متكاملة لحليب الأبقار والأغنام (حلقات الإنتاج، والتجميع، والتصنيع)، ومشروع لحصاد مياه الأمطار وإعادة تأهيل شبكات الري، ومشروع لتعزيز دور المجتمعات الرعوية في البادية السورية في ظل مواجهة التغيرات المناخية.

وأعرب الجانبان عن سعادتهما بهذا الاجتماع الشفاف والناجح والمثمر، وأكدا أنه وضع لبنة جديدة في مسيرة التعاون بين منظمتي «أكساد» و«الفاو»، واتفقا على التشاور المستمر بينهما، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الزراعي في سورية، وعلى المزارعين والمربين السوريين.