تفشّي الموجة الثالثة من كورونا في النرويج

أعلن وزير الصحة النرويجي بينت هوي اليوم أن بلاده سجلت رقماً قياسياً جديداً في عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أنها تواجه الموجة الثالثة من الفيروس.

ونقلت قناة «أن أر كيه» التلفزيونية النرويجية عن هوي قوله: دخلنا الموجة الثالثة من فيروس كورونا، لكنني أعتقد أننا سنتعامل معها مرة أخرى، مضيفاً: نرى أن أكثر السلالات المعدية لفيروس كورونا أدت إلى زيادة حادة في عدد الإصابات خاصة في أوسلو… لذلك من الضروري إدخال تدابير أكثر صرامة كما هو الحال الآن في العاصمة ومدينة فيكن وبعض أجزاء أخرى من البلاد.

ورأى وزير الصحة النرويجي أنه إذا لم يتحسن الوضع فسيتعين اتخاذ تدابير على المستوى الوطني.

وشهدت النرويج خلال الـ24 ساعة الماضية زيادة في عدد المصابين، إذ سجلت السلطات المعنية في البلاد 1156 إصابة جديدة منها 495 حالة في أوسلو، في حين وصل إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 4ر82 ألفاً منذ بداية تفشي الوباء.

«سانا»