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الاحتلال الإسرائيلي يجدّد خرقه السيادة اللبنانية

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي وزوارقه الحربية خرقها الأراضي اللبنانية المحررة والمياه الإقليمية للبنان.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، بأن جرافات العدو الإسرائيلي بدأت منذ صباح اليوم بعمليات حفر وشق طريق على الحدود اللبنانية قبالة بلدة عديسة اللبنانية المحررة بمؤازرة دبابتين، مشيرة إلى أن الجيش اللبناني استنفر وحداته لمتابعة الخرق.

بدورها، أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان اليوم أن زورقاً حربياً إسرائيلياً معادياً خرق المياه الإقليمية اللبنانية قبالة رأس الناقورة، لافتة إلى أنه تتم متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».

«سانا»

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