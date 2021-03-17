الخارجية الفلسطينية تجدد المطالبة بوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه بحق الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم.

وقالت الخارجية في بيان لها اليوم نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية«وفا»: إن الاحتلال يواصل حربه المفتوحة ضد الوجود الفلسطيني ويصعّد من إجراءاته الاستيطانية، من خلال تهجير الفلسطينيين والاستيلاء على أراضيهم، حيث اقتلع مستوطنون إسرائيليون عدداً من أشجار الزيتون في قرية عين جالود جنوب نابلس وجرفوا مساحات من الأراضي الزراعية في منطقة المخرور شمال غرب بيت جالا وحي المطار في كفر عقب ومنطقة العيون البيضا في قرية مسافر يطا.

ودعت الخارجية الأمم المتحدة ومؤسساتها والمحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ ما يلزم لإجبار الاحتلال على وقف انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ومحاسبة المسؤولين على جرائمهم بحق الفلسطينيين.