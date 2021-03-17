روحاني: إيران انتصرت على العقوبات

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن سياسة الضغوط القصوى التي مورست على الشعب الإيراني فشلت، إذ حققنا نجاحات كبيرة على الصعيد الدبلوماسي والسياسة الخارجية خلال السنوات الأخيرة.

روحاني وخلال جلسة لمجلس الوزراء اليوم قال: إن الظروف باتت مهيأة أكثر من أي وقت مضى لإنهاء الحظر عن إيران، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية الجديدة أقرت بأن سياسة الإدارة السابقة كانت خاطئة وأن سياسة الضغوط القصوى فشلت، كما أعلنت عزمها على العودة إلى الاتفاق النووي، لكن طهران تنتظر الأفعال وليس الأقوال.

وأشار روحاني إلى أن العام المنصرم كان عاماً صعباً على الشعب الإيراني خلال الحرب الاقتصادية وتداعيات انتشار كورونا، معرباً عن أمله بأن يكون العام الجديد أفضل من سابقه.

«سانا»