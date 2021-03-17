مستوطنون إسرائيليون يقتلعون عشرات أشجار الزيتون في الضفة

اقتحم مستوطنون إسرائيليون أراضي الفلسطينيين في مدينة نابلس بالضفة الغربية واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله: إن مجموعة من المستوطنين اقتحمت أراضي الفلسطينيين في قرية جالود جنوب المدينة واقتلعت 40 شجرة زيتون.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.
وذكرت «وفا» أن قوات الاحتلال اقتحمت قرى وبلدات في طولكرم وبيت لحم قلقيلية، ودهمت منازل الفلسطينيين وفتشتها واعتقلت ثمانية منهم.