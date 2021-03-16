مواصلة الاحتجاجات في طرابلس وبعض المناطق اللبنانية على خلفية تردي الأوضاع المعيشية

تجددت الأعمال الاحتجاجية في طرابلس وبعض المناطق اللبنانية الليلة على خلفية تردي الأوضاع المعيشية.

وتعمد المحتجون مهاجمة منازل عدد من مسؤولي طرابلس وتكسير زجاج مداخل مبانيهم قبل أن يتدخل عناصر الجيش اللبناني ويبعدوهم عن المكان.

ووفق الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام فإن الجيش اعتقل عدداً من المحتجين.

فيما تم قطع أوتوستراد النبطية الزهراني عند جسر حبوش بالعوائق الحديدية والإطارات المطاطية المشتعلة وطريق الجنوب قرب جسر عدلون بالإطارات المشتعلة.

وفي الضنية بشمال لبنان تدخلت قوة من الجيش اللبناني لفض اشتباك وقع بين محتجين وأحد الأشخاص على خلفية محاولته المرور أثناء قطع الطريق الرئيسة التي تربط الضنية بمدينة طرابلس قبل أن تعتقل 3 أشخاص على خلفية الإشكال وفي وقت سابق صباح اليوم شهدت العديد من المناطق اللبنانية أعمالاً احتجاجية وقطع للطرقات.

ويشهد لبنان منذ العام 2019 تحركات احتجاجية على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية ترافقت في الكثير من الأحيان مع قطع للطرق وشل حركة النقل بين المناطق إضافة إلى محاولة بعض القوى استغلال تلك الاحتجاجات من أجل كسب نقاط سياسية وانتخابية.