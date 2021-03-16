العدوان السعودي يرتكب 183خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار في الحديدة

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقته 183 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة «سبأ» اليمنية عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط لرصد الخروقات قوله إن الخروقات تضمنت محاولة تسلل في المنظر وغارة لطيران حربي على الصليف وعشرات الخروقات بقصف صاروخي ومدفعي إضافة إلى خروقات بالأعيرة النارية المختلفة وغارات عدة لطيران تجسسي على شارع الخمسين والمنظر والفازة وتحليق طائرات حربية في أجواء المدينة والصليف والمنظر وطائرات تجسسية في أجواء المنظر والفازة والدريهمي والجبلي.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

«سانا»