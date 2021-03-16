ظريف ينتقد مواقف جونسون بشأن برنامج إيران النووي

انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مواقف رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون إزاء البرنامج النووي الإيراني السلمي وإعلان نيته تعزيز ترسانة بلاده النووية.

وجاء في تغريدة كتبها ظريف على «تويتر» رداً على تصريحات جونسون بشأن تطوير إيران برنامجها النووي: هذا النفاق بعينه.. هو قلق بشأن تطوير إيران برنامجها النووي السلمي وفي الوقت ذاته يعلن أن بلاده ستعزز ترسانتها النووية.

وتابع ظريف قائلاً: على عكس بريطانيا وحلفائها تعتقد إيران أن الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل وحشية يجب القضاء عليها.. لافتاً إلى أن جونسون بهذا «التعبير عن القلق» جاء في اليوم نفسه الذي أعلن فيه أن بلاده ستزيد ترسانتها النووية.

يذكر أن الحكومة البريطانية أعلنت مؤخراً تعزيز ترسانتها من الرؤوس النووية بأكثر من 40 بالمئة وتسعى إلى استبدال رؤوسها النووية الراهنة بأخرى جديدة قادرة على العمل طوال فترة تشغيل أربع غواصات جديدة يجري تصنيعها وستدخل الخدمة بعد نحو عقد من الزمن كما ألغت تخفيض ترسانة الرؤوس النووية معلنة زيادة الحد الأقصى إلى 260 رأساً نووياً.

«سانا»