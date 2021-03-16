وزير الأوقاف يدعو من حمص إلى التعاضد والتعاون لمواجهة الضائقة جراء الحصار الاقتصادي الجائر

دعا الدكتور محمد عبد الستار السيد وزير الأوقاف خلال لقائه الفعاليات الاقتصادية والدينية في الجامع النوري الكبير وسط المنطقة التجارية بحمص اليوم الى التعاضد والتعاون مع اقتراب شهر رمضان المبارك للتخفيف عن كاهل الأسر في مواجهة الضائقة جراء الحصار الاقتصادي الجائر على سورية.

وأكد وزير الأوقاف أن سورية ستتجاوز محنتها وأن الضائقة الاقتصادية إلى زوال مهما اشتدت بفضل إرادة وصبر شعبنا وصمود جيشنا مشدداً على ضرورة إنجاح سوق رمضان الخيري المقررة إقامته خلال شهر رمضان المبارك لتجاوز المحنة والحصار الاقتصادي الجائر.

وحث الفعاليات الاقتصادية والمقتدرين على فتح أبواب الخير لتجاوز آثار الحصار الاقتصادي الجائر وتعزيز روح التكافل بالمجتمع من خلال تنفيذ عدد من المبادرات بالتنسيق والتعاون مع مختلف الجهات الرسمية والأهلية خلال الشهر الفضيل وتخفيف الضيق عن الناس كما يأمرنا ديننا وأخلاقنا التي فطرنا وتربينا عليها بعيداً عن التطرف والفكر الهدام لنرتقي بمجتمعنا وبلدنا إلى الأفضل.

«سانا»