الرئيس الأسد يصدر مرسومين بتعيين محافظين جدد لمحافظات دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء

أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم (101) للعام 2024 القاضي بتعيين محافظين جُدد لمحافظات: دير الزور، وريف دمشق، وحماة وفق الآتي:

السيد المهندس معتز تيسير قطان محافظاً لمحافظة دير الزور.

والسيد أحمد إبراهيم خليل محافظاً لمحافظة ريف دمشق.

والسيد معن صبحي عبود محافظاً لمحافظة حماة.

كما أصدر الرئيس الأسد المرسوم رقم (102) للعام 2024 القاضي بإنهاء تعيين السيد بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة السويداء، وتعيين السيد أكرم علي محمد محافظاً لمحافظة السويداء.