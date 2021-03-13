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عالمياً.. أكثرمن 120 مليون إصابة بكورونا

تجاوزت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول عام 2019 وحتى الآن حاجز الـ 120 مليون إصابة بينما تخطت الوفيات المليونين و658 ألف حالة.

وبيّن موقع «وورلد ميتر» الأمريكي الذي يديره مطورون ومشغلون، وفي آخر إحصائياته أن إجمالي الإصابات بكورونا حول العالم وصل حتى الآن إلى 120001946 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 2658215 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة بالفيروس 96505646 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة حتى الآن الدول الأكثر تضرراً بالفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 546430 حالة وفاة من أصل 30035322 إصابة تليها البرازيل مع تسجيل 277091 حالة وفاة من أصل 11438935 إصابة،  ثم الهند ثالثاً بتسجيلها 158642 حالة وفاة من أصل 11358644 إصابة.

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