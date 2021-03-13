الصحة: 73 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 86 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 86 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16401 شفيت منها 10885 وتوفيت 1094 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 13 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

20في دمشق

13في حلب

10في اللاذقية

10في طرطوس

9في درعا

5في ريف دمشق

3في حمص

3في القنيطرة

=الشفاء :

15في دمشق

14في حلب

13في اللاذقية

10في حمص

10في ريف دمشق

8في طرطوس

6في السويداء

6في درعا

4في حماة

=الوفاة :

1في دمشق

1في حلب

1في اللاذقية

1في طرطوس