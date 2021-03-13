الصحة: 73 إصابة و4 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 86 حالة
أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 86 حالة ووفاة 4 من الإصابات المسجلة بالفيروس.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16401 شفيت منها 10885 وتوفيت 1094 حالة.
وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم السبت 13 آذار 2021 على الشكل التالي :
الإصابات:
20في دمشق
13في حلب
10في اللاذقية
10في طرطوس
9في درعا
5في ريف دمشق
3في حمص
3في القنيطرة
=الشفاء :
15في دمشق
14في حلب
13في اللاذقية
10في حمص
10في ريف دمشق
8في طرطوس
6في السويداء
6في درعا
4في حماة
=الوفاة :
1في دمشق
1في حلب
1في اللاذقية
1في طرطوس