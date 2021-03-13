قوى العدوان السعودي ترتكب 119 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 156 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ونقل موقع «المسيرة نت» عن غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة أن من الخروقات استحداث تحصينات قتالية في المنظر والفازة ومحاولة تسلل في حيس وخمس غارات لطيران تجسسي على شارع الخمسين والفازة والدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الثالث عشر من كانون الأول 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خرق هذا الاتفاق.

«سانا»