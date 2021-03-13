اعتقال شخصين يشتبه بتخطيطهما لهجمات ضد قوات الأمن في فرنسا

أحالت الشرطة الفرنسية شابين إلى القضاء تم اعتقالهما للاشتباه في تخطيطهما لهجمات تستهدف قوات الأمن في فرنسا.

ونقلت صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية عن مصادر قريبة من التحقيق قولها إن الشرطة اعتقلت المشتبهين في مدينتي باريس ومرسيليا يوم الأربعاء الماضي وهما فتى يبلغ من العمر 17 عاماً وشاب يبلغ 18 عاماً حيث يشتبه في تخطيطهما لهجمات مسلحة ضد قوات الأمن وخاصة ضد الجيش.

وأضافت المصادر أنه تم عرض المشتبهين على قاضي مكافحة الإرهاب بتهمة «تشكيل خلية إرهابية إجرامية».

وتشهد الدول الأوروبية حالة استنفار أمني خوفاً من ارتداد الإرهاب الذي دعمته بعض تلك الدول وتغاضت عن جرائمه في سورية إلى أراضيها.

«سانا»