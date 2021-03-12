الصين تدعو للابتعاد عن ازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان

دعت الصين الى التخلي عن التحيز الأيديولوجي وازدواجية المعايير في قضايا حقوق الإنسان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: إن بعض البلدان تستخدم المسائل المتعلقة باقليم شينجيانغ لتلفيق أكاذيب تهدف إلى تشويه سمعة الصين والتشكيك في جهودها لمكافحة الإرهاب والتطرف.

ورداً على مزاعم الدول الغربية قال تشاو: إن القضايا المتعلقة بشينجيانغ لا تمت بصلة إلى قضايا حقوق الإنسان فهي في جوهرها تدور حول مكافحة الإرهاب والتطرف والانفصالية.

وبيّن المتحدث الصيني أن هناك عدد من الدول التي وجهت اتهامات ملفقة ضد الصين مشدداً على أن أكاذيبها لا يمكن أن تصمد أمام الحقائق.

ودعا تشاو هذه الدول إلى التوقف عن تسييس قضايا حقوق الإنسان وتطبيق ازدواجية المعايير فيها والعزوف عن تقويض مصالح الصين والتدخل في الشؤون الداخلية للصين.

«سانا»