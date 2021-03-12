قريباً بالخدمة.. 3 مراكز هاتفية في الغوطة الشرقية

كشف مدير اتصالات فرع ريف دمشق حسين عويتي لـ«تشرين» أنه سيتم وضع ثلاثة مراكز في الخدمة خلال هذا الشهر في كل من المليحة وحتيتة التركمان والمشرفة، فالمليحة ستُخدَّم بأربعة آلاف خط هاتفي، حتيتة التركمان ثلاثة آلاف رقم هاتفي, والمشرفة بألف خط، مبيناً أنّ البوابات ستتبعها مباشرةً بعد التركيب.

ولفت عويتي إلى أن كلاً من جرمانا وصحنايا ستزود بـ١٠٢٤ بوابة إنترنت خلال عشرين يوماً، أما بالنسبة لمشروع وحدات النفاذ الخارجية في كل من الصبورة والمساكن العسكرية بنجها، وفي نجها البلد ومخيم الوافدين ومعربا فستفعَّل خدمات الإنترنت فيها خلال هذا العام، ولاسيما أنّ البنى التحتية مكتملة استعداداً لاستقبال التجهيزات، مبيناً أنه تم البدء بالخطوات الأولى لبناء مركز هاتفي جديد رديف في أشرفية صحنايا، والمشروع الآن لدى المحافظة لاستكمال الإجراءات، إضافة إلى تخصيص صحنايا وجديدة عرطوز بثلاثة آلاف خط هاتفي, وهذه الخطوط ستكون من دون بوابة إنترنت حالياً على اعتبار أنّ المراكز قديمة, وستزود بالبوابات فيما بعد.