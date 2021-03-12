مطالب بتسهيل عمل المعقبين في درعا

درعا - وليد الزعبي

تلاقي حرفة تعقيب المعاملات في محافظة درعا إقبالاً لافتاً لكونها فرصة عمل تحقق دخلاً مقبولاً للعاملين فيها، لكن منغصات عدة تعكر صفو العمل فيها.

حيث أشار عدد من المعقبين لـ(تشرين) إلى أن بعض المديريات لا تتعاون بالشكل المطلوب مع المعقبين وفق الأنظمة والقوانين النافذة، وبينوا أن مجال العمل الأوسع لهم يتمثل بمعاملات مديرية النقل، لكن المشكلة بنقص عدد العاملين فيها بشكل لا يلبي حاجة العمل وكذلك عدم وجود مكاتب للتأمين الإلزامي والمرور ضمن مقرّ المديرية، ما يتطلب الذهاب إلى أماكن أخرى للحصول على براءة الذمة وكل ذلك يؤخر إنجاز المعاملات، لافتين إلى أنه لدى مراجعة التأمين الإلزامي فإن العمل يتوقف لساعات في حال انقطاع التيار الكهربائي لعدم وجود مولدة، ما يعطل مصالح المراجعين.

وبهذا الشأن أوضح رئيس الجمعية الحرفية لجمعية معقبي المعاملات ياسر الحريري أن هناك دورات مسلكية يتم إخضاع من يرغب بمزاولة مهنة المعقب لها، وقد تم في الفترة الأخيرة تسجيل أعداد ليست بقليلة من المعقبين بعد اجتياز اختبار الدورات المسلكية، لكن هناك بعض من يتعدى على المهنة كموظفي بعض الدوائر والمحامين الذين يقومون بتعقيب المعاملات، علماً أن نقابة المحامين في سورية وفي كتابها رقم 494 تاريخ 17 /10/2017 طلبت موافاتها بأسماء المحامين الذين يعقبون المعاملات من دون وكالة قانونية، ويتم التواصل مع الجهات ذات العلاقة من أجل الحدّ من التعدي على المهنة وحصرها بحاملي بطاقة معقب المعاملات وفقاً لتعليمات المرسوم رقم 12 لعام 2014 على أمل التزام وتجاوب الدوائر مع عمل المعقب.

وبيّن الحريري وجود تسعيرة لتعقيب المعاملات معلنة لدى مديريات النقل والمصالح العقارية وأي مخالفة يبلغ عنها المواطن بتجاوز التسعيرة تتم معالجتها، لافتاً إلى أنه وحسب توجيهات الاتحاد العام للحرفيين في دمشق يجب على المعقبين الجدد اتباع دورات تدريبية قبل الدخول إلى الفحص المسلكي لاكتساب خبرات العمل وضوابطه.

من جهته، أوضح مدير نقل درعا المهندس مهيب الرفاعي لـ(تشرين) أنه سيتم قريباً رفد المديرية بخمسة موظفين من مسابقة المسرحين بشكل يزيد الكادر ويسرع العمل، كما تمت مخاطبة محافظة درعا مطلع الشهر الفائت من أجل انتقال مركز التأمين الإلزامي إلى مديرية نقل درعا تنفيذاً لمبدأ النافذة الواحدة والتسهيل على المواطنين، وخاصةً أنه لا يوجد في المركز المذكور مولدة لتشغيلها أثناء انقطاع الكهرباء المتكرر بشكل يؤدي إلى تأخير المعاملات إلى ما بعد الساعة 12 ظهراً حتى إحضار براءة الذمة اللازمة قبل البدء بأي معاملة.. على أمل معالجة هذا الموضوع بأسرع ما يمكن.