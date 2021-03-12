الهلال الأحمر السوري يقدم مساعدات إغاثية لـ4885 أسرة في الحسكة

الحسكة ــ خليل إقطيني

قال رئيس مجلس إدارة فرع الهلال الأحمر العربي السوري في الحسكة علي منصور لـ«تشرين»: خلال ١٠ سنوات من الحرب الكونية على سورية، ازداد دور المرأة السورية ومسؤولياتها، فمن كانت يوماً نصف المجتمع أصبحت العالم كله, قوية وجميلة وقادرة على فعل الكثير، أينما تكون قادرة على صنع الفرق «أمّاً، معلمة، طبيبة، مهندسة، صحفية، ربة منزل»، هي قادرة على إحداث التغيير بقرارها، ولهذا حرصت منظمة الهلال الأحمر العربي السوري على الاحتفاء بالمرأة السورية وتوجيه رسالة شكر وامتنان لها ، التي تستقبل جثامين الشهداء بالزغاريد ملقنة العالم درساً لن ينساه بأن المرأة السورية هي رمز الشموخ والإباء، ولا ترضى إلا بالنصر تاجاً يزين رؤوس السوريين جميعاً.

وأوضح منصور: بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظّم متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري جلسة حوارية بمشاركة عدد من السيدات من المجتمع المحلي والوافدين ضمن المركز المجتمعي في الحسكة, تضمنت الجلسة الحديث عن أهمية هذا اليوم، وحق المرأة بالتعليم والعمل والمساواة، وفي ختام الجلسة وزّع المتطوعون هدايا على السيدات المشاركات, وذلك بدعم المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

كما نفذ متطوعو وحدة الخدمات المجتمعية في الهلال الأحمر العربي السوري يوماً في الطبيعة، بحضور 20 سيدة، وتضمّن اليوم توعية بقضايا حماية المرأة، وعرض فيديوهات عن نساء حققن نجاحات في المجتمع، إضافة إلى نشر رسائل مناهضة للعنف ضد المرأة، وفي الختام تم توزيع هدايا على المشاركات وذلك بدعم من الصليب الأحمر الدانمركي.

وأضاف منصور: أما على صعيد المساعدات الإغاثية فقد أكمل متطوعو الهلال الأحمر العربي السوري تقديم المواد الإغاثية لـ4885 عائلة، بعد التقييم الذي أجروه في أحياء السكن الشبابي وخشمان و الطلائع، ضمن مدينة الحسكة, مع التزام المتطوعين بالإجراءات الاحترازيّة للوقاية من فيروس كورونا، وتكونت المواد التي تم توزيعها على الأسر المستهدفة، من سلات غذائيّة وسلات صحيّة إضافة إلى المكملات الغذائيّة للأطفال، وذلك بدعم من برنامج الغذاء العالمي اللجنة والدولية للصليب الأحمر.

وبـيّـن منصور أن هذه الاستجابة تأتي استكمالاً للاستجابة التي حصلت قبل أيام والتي تضمنت توزيع مساعدات إغاثية على9498 أسرة، من أحياء غويران شرقي وغويران غربي وحي الزهور الواقعة جنوب مدينة الحسكة.