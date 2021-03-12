تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم إرهابي في المتوسط

تعرضت سفينة تجارية إيرانية لهجوم إرهابي أحدث حريقاً جزئياً تمت السيطرة عليه من قبل طاقم السفينة.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن المتحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية علي غياثيان قوله اليوم: إن سفينة الحاويات (إيران شهركرد) تعرضت يوم الأربعاء الماضي لهجوم إرهابي بجسم متفجر في المياه الدولية بالبحر الأبيض المتوسط ما أسفر عن تضرر جزء من هيكل السفينة التي كانت متجهة من إيران إلى أوروبا.

ولفت غياثيان إلى أن حريقاً جزئياً وقع في مكان اصطدام السفينة بالجسم المتفجر ولكن تم احتواؤه سريعاً بجهود قبطان وطاقم السفينة من دون أن يتعرض أحد منهم لأي إصابة، مشيراً إلى أن السفينة ستواصل مسارها بعد تقييم الأضرار وترميمها.

وأوضح المتحدث باسم شركة الشحن البحري الايرانية أن التحقيقات جارية للكشف عن مصدر هذا الهجوم وقال: إن هكذا ممارسات إرهابية تشكل قرصنة بحرية وتتعارض مع القوانين الدولية بشأن أمن الملاحة التجارية وإن المتابعات الحقوقية ستجري عبر المؤسسات الدولية المعنية للكشف عن المتسببين.

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت نقلاً عن مسؤولين أمريكيين وإقليميين أن كيان الاحتلال الإسرائيلي استهدف سفناً وناقلات نفط إيرانية بواسطة ألغام بحرية في هجمات نفذت في البحر الأحمر ومناطق أخرى بالمنطقة.

وحذر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده كيان الاحتلال الإسرائيلي من السعي إلى زعزعة الأمن في المنطقة من خلال تحركات مثيرة للشك، مشدداً على أن طهران سترد على أي تهديد بشكل صارم ودقيق.

“سانا”