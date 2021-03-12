ضبط صاحب مستودع أخشاب يتعامل بغير الليرة السورية في طرطوس

ضبط فرع الأمن الجنائي في طرطوس صاحب مستودع أخشاب في المنطقة الصناعية يتعامل بغير الليرة السورية.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان تلقت« سانا» نسخة منه أنه ومن خلال المتابعة والمراقبة تمكن فرع الأمن الجنائي في طرطوس من ضبط صاحب مستودع أخشاب في المنطقة الصناعية يتعامل بغير الليرة السورية، وبتحري مكتبه بحضور الضابطة العدلية بمصرف سورية المركزي عثر فيه على دفاتر حسابات لعمليات بيع وشراء يقوم بها المذكور تثبت تعامله بغير الليرة السورية حيث تمت مصادرة مبلغ وقدره مليوناً وأربعمئة ألف ليرة سورية ومبلغ سبعة آلاف وستمئة وعشرة دولارات.

وبيّنت الوزارة أنه بالتحقيق مع المقبوض عليه اعترف بإقدامه على شراء الأخشاب من عدد من التجار ودفع ثمنها بالدولار وأنه كان يبيع الأخشاب ويدون قيمتها بالدولار مبينة أنه تم تسليم المبالغ المالية المصادرة إلى مصرف سورية المركزي أصولاً واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقبوض عليه وسيتم تقديمه مع المصادرات إلى القضاء المختص.