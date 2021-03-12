خروج محطة تحويل كهرباء دمر عن الخدمة والعمل جارٍ لإصلاحها

تعمل ورشات الشركة العامة لكهرباء دمشق على إعادة التغذية إلى محطة تحويل كهرباء دمر 66-20 بعد خروجها عن الخدمة اليوم بسبب عطل طارئ أدى إلى انقطاع التغذية الكهربائية عن الأحياء المجاورة للمحطة.

وأوضح مدير كهرباء دمشق المهندس هيثم ميلع في تصريح لمندوبة «سانا» أنه إثر خروج المحطة عن الخدمة انقطع التيار الكهربائي عن مناطق دمر البلد ودمر الغربية وقسم من مشروع دمر “الإسكان العسكري والإنشاء والتعمير” ودمر الشرقية ووادي المشاريع والرز وخورشيد ومرابط وقاسيون والجندي المجهول وحي جنود الأسد.

وأكد ميلع أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح العطل لإعادة التيار الكهربائي للمواطنين بأسرع وقت.