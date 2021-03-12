القضاء على إرهابيين اثنين في العراق

قضت قوات الأمن العراقية اليوم على اثنين من إرهابيي تنظيم “داعش” في محافظتي نينوى شمال البلاد والأنبار غربها.

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية في بيان: إن القوات تمكنت من القضاء على أحد إرهابيي “داعش” الخطرين بناحية زمار غربي نينوى وهو أحد أبرز عناصر ما تسمى “فرقة عين جالوت” الإرهابية.

وفي بيان آخر، قالت المديرية: إن القوات تمكنت من القضاء على أحد الإرهابيين المسؤولين عن عمليات الخطف والتهجير بالاشتراك مع عمه المتزعم في عصابات “داعش” الإرهابية بحي النصر في قضاء “عنه” بالأنبار.

وتواصل القوات العراقية عملياتها بملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في مختلف المناطق العراقية.

«سانا»