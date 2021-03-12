العدو الإسرائيلي يحاول اختطاف راعٍ لبناني

جددت قوات العدو الإسرائيلي انتهاكها للسيادة والأراضي اللبنانية، إذ حاولت اليوم اختطاف راع في خراج بلدة كفر شوبا الجنوبية غير أنها فشلت في ذلك.

وأفادت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام بأن اثنين من قوات العدو الإسرائيلي أطلقا رشقاً نارياً باتجاه الراعي اسماعيل قاسم زهرا في خراج بلدة كفر شوبا محلة بسطرة الجنوبية بعد ما ترجلا من آلية عسكرية معادية في محاولة لخطفه.

وأشارت إلى أن وحدات الجيش اللبناني المنتشرة في المنطقة اتخذت الإجراءات الميدانية اللازمة تحسباً لأي طارئ وبدأت بمتابعة الموضوع مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «يونيفيل».