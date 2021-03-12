خارجية فلسطين: الاحتلال يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين

أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل جرائمه بحق الفلسطينيين لتنفيذ مخططات الضم الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين في ظل صمت دولي مريب.

وأوضحت الخارجية في بيان اليوم أوردته وكالة «وفا» أن قوات الاحتلال ومستوطنيه يصعدون عمليات اقتحام المدن والبلدات الفلسطينية والمواقع الأثرية والمقدسات الإسلامية والمسيحية لـ«تهويدها» وأحدثها اقتحامهم أمس بلدة كفل حارس في سلفيت واعتداؤهم على منازل وممتلكات الفلسطينيين والمقام الديني والتاريخي الإسلامي فيها مبينة أن عدة تقارير أممية أكدت التصعيد في انتهاكات الاحتلال وخاصة بحق المسجد الأقصى المبارك والحرم الإبراهيمي الشريف.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن الاحتلال يواصل تنفيذ مخططاته لـ«تهويد» القدس وفصلها عن محيطها الفلسطيني ويستمر بحصاره الظالم لقطاع غزة واستهدافه بالطائرات الحربية والأسلحة الفتاكة ومحاولة فصله عن الضفة الغربية متسائلة: ما هو موقف الدول التي تتغنى بمبادئ حقوق الإنسان وتدعي الحرص على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة تجاه ذلك.