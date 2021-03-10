طهران: عدم ثقتنا بدول الغرب سببه عدم إيفائهم بتعهداتهم حيال الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم، أن عدم ثقة بلاده بالدول الغربية بخصوص الاتفاق النووي سببه عدم التزام هذه الدول بتعهداتها حياله.

ونقلت وكالة «إرنا» الإيرانية عن ظريف قوله “إذا كانت المشكلة هي عدم الثقة فذلك يرجع إلى عدم ثقة إيران بالدول الغربية التي لم تطبق الاتفاق النووي بشكل صحيح وعليهم حل هذه المشكلة بعدها سنقوم بتنفيذه على الفور”.

وشدد ظريف على أن الولايات المتحدة انسحبت بنفسها من الاتفاق النووي لذا يتوجب عليها أن تكون هي المبادرة بالعودة إلى الاتفاق.

يذكر أن وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت أخر الشهر المنصرم رفضها اقتراحاً أوروبياً بشأن عقد اجتماع غير رسمي حول الاتفاق النووي بسبب المواقف والإجراءات الأخيرة لأمريكا والترويكا الأوروبية.