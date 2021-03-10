13 إغلاقاً لمنشآت مخالفة في طرطوس

طرطوس- ثناء عليان

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس أمس 29 ضبطاً تموينياً، وقامت بتنفيذ 13 إغلاقاً, منها ثلاث لمحطات الوقود لارتكاب أصحابها مخالفات متنوعة.

عن هذه الضبوط قال مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في طرطوس يوسف حسن لـ «تشرين»: تشدد دوريات حماية المستهلك رقابتها على مادة الخبز وجودته وعمل الأفران والمواد الأساسية المدعومة من قبل الدولة والأسواق, لافتاً إلى أن الضبوط طالت فرن الفروخية لارتكاب مخالفة المتاجرة بالدقيق التمويني، وفرن يحمور وفرن الهيشة وفرن عرب الشاطىء لارتكاب مخالفات عدم التقيد بأوقات العجن وإنتاج الخبز، كما تمت مخالفة فرن رأس الخشوفة وفرن بانياس الآلي لارتكاب مخالفة البيع بسعر زائد لمادة الخبز التمويني, وذلك في (بانياس وصافيتا)، كما طالت الضبوط 10 معتمدين لمادة الخبز في (طرطوس وبانياس وصافيتا) لارتكابهم مخالفات تنوعت بين التلاعب بنظام البطاقة الذكية من خلال تجميع البطاقات بقصد الإتجار بمادة الخبز التمويني والبيع بسعر زائد ومخالفة الإجراءات المفروضة لنقل السلع المدعومة، والإتجار بالخبز التمويني، وشملت بقية الضبوط –حسب يوسف- مخالفات تتعلق بعدم حيازة فواتير، ووجود مواد مجهولة المصدر، وحيازة مواد منتهية الصلاحية و الإتجار بها إضافة لعدم وجود بطاقة مواصفات، وتقاضي أجور زائدة (ناقل خبز) وعدم تقديم بيان تكلفة سعرية وعدم الإعلان عن الأسعار وذلك في (مدينة طرطوس وبانياس)، كما أغلق عناصر المديرية 3 محطات وقود، وثمانية محلات في (مدينة طرطوس وبانياس والدريكيش والشيخ بدر) لارتكاب أصحابها مخالفة عدم حيازة فواتير شراء مواد مجهولة المصدر وحيازة مواد منتهية الصلاحية والإتجار بها وبمواد الإغاثة، حيث تم ختمها بالشمع الأحمر, ومعصرة زيتون في (صافيتا) لارتكاب مخالفة عينة عرجوم، ومطعم في (صافيتا) لارتكاب مخالفة استخدام الخبز التمويني في المطاعم وأحيلت جميع الضبوط إلى القضاء المختص أصولاً.