الصحة: 75 إصابة و6 وفيات جديدة بكورونا وشفاء 87 حالة

أعلنت وزارة الصحة اليوم تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا في سورية وشفاء 87 حالة ووفاة 6 من الإصابات المسجلة بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن عدد الإصابات المسجلة في سورية بلغ حتى الآن 16117 شفيت منها 10541 وتوفيت 1074 حالة.

وأوضح البيان أن توزع الإصابات وحالات الشفاء والوفاة المسجلة اليوم الثلاثاء 9 آذار 2021 على الشكل التالي :

الإصابات:

24 في دمشق

16 في ريف دمشق

12 في اللاذقية

12 في طرطوس

4 في حلب

4 في السويداء

1 في حمص

1 في درعا

1 في القنيطرة

=الشفاء:

17 في دمشق

16 في حلب

13 في اللاذقية

12 في حمص

8 في طرطوس

7 في ريف دمشق

5 في درعا

5 في السويداء

4 في حماة

=الوفاة:

1 في دمشق

1 في ريف دمشق

1 في اللاذقية

1 في طرطوس

1 في درعا

1 في السويداء