إيطاليا تسجل 19 ألف إصابة جديدة بكورونا و376 وفاة

سجلت إيطاليا 19 ألفاً و749 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية ما يرفع إجمالي عدد الإصابات إلى ثلاثة ملايين و101 ألف و93 إصابة.

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية اليوم تسجيل 376 حالة وفاة ما يرفع العدد الكلي للوفيات إلى 100 ألف و479 حالة وفاة فيما وصل عدد المتعافين إلى مليونين و521 ألفاً و731 بعد تماثل 12999 شخصاً للشفاء وفق ما نقلت وكالة «اكي».

وتلقى الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا 79 عاماً اليوم في مستشفى سبالانزاني للأمراض المعدية بالعاصمة روما الجرعة الأولى من لقاح فايزر المضاد لوباء فيروس كورونا وذلك في إطار حملة التطعيم الوطنية التي تشمل هذه الأيام الأشخاص المولودين في عام 1941 وما قبل.

«سانا»