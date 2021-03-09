عمال الغزل والنسيج يطالبون بتطوير المحالج وتشميلهم بالأعمال الخطرة

طالب أعضاء المؤتمر السنوي للاتحاد المهني لنقابات عمال الغزل والنسيج بتذليل صعوبات ومعوقات العملية الإنتاجية واستبدال المحالج القديمة بأخرى متطورة وتأمين المواد الأولية من قطن وبذور.

وأشار المشاركون في المؤتمر الذي عقد مساء اليوم في فندق صحارى إلى ضرورة حل قضايا العمال في شركات الغزل والنسيج وتشميلهم بالأعمال الخطرة وتحويل عقود الخبرة إلى عقود سنوية للحفاظ على العمال وتعديل نظام الحوافز الإنتاجية.

ودعا المشاركون إلى إعادة تأهيل أنوال الجاكار التي نقلت إلى الشركة الخماسية وتطوير معمل السجاد الآلي في السويداء وتأهيل وحدات إنتاج السجاد اليدوي في جبلة مطالبين بإحداث خط جديد في معمل سجاد حلب بعد ترميم بنيته التحتية.

وزير الصناعة زياد صباغ أوضح أن إنتاج القطن انخفض نتيجة الأوضاع الصعبة التي تمر على سورية واعتداءات الاحتلالين التركي والأمريكي وميليشيات «قسد» الذين منعوا تسليم المحصول لمحالج المؤسسة العامة لحلج وتسويق الأقطان لافتاً إلى وجود دراسة لتطوير أنوال الجاكار وخط إنتاج معمل سجاد السويداء وتم رصد الاعتمادات اللازمة لتغيير محلجي الشرق وأمية في حلب واللذين سيوضعا في الخدمة بداية الموسم القادم.

وخلال رد مديري مؤسسات الغزل والنسيج على تساؤلات المشاركين أوضح مدير المؤسسة العامة للصناعات النسيجية المهندس حارث مخلوف أن شح مادة القطن هو المشكلة الأساسية التي تواجه المؤسسة وأنه تم تخصيصها بـ 5 آلاف طن من الأقطان فقط لافتاً إلى العمل لقوننة وإحداث وحدات إنتاجية للسجاد اليدوي وتسوية أمور العمال بعقود سنوية وهناك حلول اسعافية لشركات حلب والعمل جار لإقامة مجمع صناعي متكامل لحلج وغزل النسيج.

بدوره بين مدير الشركة العامة لحلج وتسويق الأقطان المهندس زاهر عتال أن انخفاض الكميات المستلمة من القطن نتيجة تركز 75 بالمئة من المساحات المزروعة في محافظة الحسكة والريف الشرقي لدير الزور والرقة مشيراً إلى أن شركات القطاع الخاص للغزل تم منحها الوثيقة الخاصة لتأمين احتياجاتها من المادة الأولية عبر تسويقها مباشرة من المحافظات.

حضر المؤتمر عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الإشتراكي محمد شعبان عزوز ورئيس الاتحاد العام لنقابات العمل جمال القادري.

«سانا»