حزب الله والبطريركية المارونية: ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث وإنعاش الاقتصاد

أكد حزب الله والبطريركية المارونية على ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على معالجة الكوارث التي يرزح تحتها الشعب اللبناني وإنعاش الاقتصاد على المستويات كافة.

وقالت العلاقات الإعلامية في الحزب في بيان إن اللجنة الثنائية للحوار بين البطريركية المارونية الممثلة بالمطران سمير مظلوم وحارس شهاب وبين حزب الله الممثل بعضوي المجلس السياسي للحزب محمد سعيد الخنساء ومصطفى الحاج علي عقدت اجتماعاً بحثت خلاله الأوضاع المأسوية التي يمر بها لبنان.

بدوره أكد تكتل لبنان القوي في بيان عقب اجتماعه برئاسة النائب جبران باسيل أن ما شهدته الأيام الأخيرة في لبنان هو استغلال لوجع الناس من أجل غايات سياسية مشدداً على احترام الدستور والعودة إلى لبنان لتشكيل حكومة إنقاذية على قواعد الشراكة ورفض التدخل من قبل الخارج.

وأضاف البيان إن الممارسات والشعارات تدل على ما يشبه الحال الانقلابية على الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون وموقعه معبراً عن رفضه أن تتحكم مجموعة صغيرة من المشاغبين بحقوق ملايين اللبنانيين.

وتشهد العديد من المناطق اللبنانية منذ الـ 17 من تشرين الأول 2019 مظاهرات واعتصامات احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية والاقتصادية وللمطالبة بمكافحة الفساد في البلاد.

«سانا»