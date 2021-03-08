قرارات لمجلس التعليم العالي حول إيقاف التسجيل والخريجين الأوائل ومعيدي كليات السياحة

أصدر مجلس التعليم العالي قراراً سمح بموجبه للطلاب المسجلين في الدراسات التخصصية العامة والفرعية في كليات الطب بالجامعات الحكومية بإيقاف تسجيلهم وفق الأسس المعتمدة.

وتتضمن حالات الإيقاف الصحية الطارئة : الحوادث ومرض العضال أو الولادة والتداخلات الجراحية الطارئة، والاجتماعية الطارئة تتضمن: زيارة الزوج أو الزوجة خارج سورية أو وفاة ابن.

وفي قرار آخر عدل المجلس أسس تعيين الخريجين الأوائل بصفة معيدين دون إعلان أو مسابقة ودعا المجلس في قراره الخريج المرشح للتعيين إلى التقدم بطلب خطي إلى كليته في سنة التخرج مبدياً رغبته بالتعيين في موعد أقصاه 31-3 من كل عام وإلا فقد حقه في التعيين ومنح المجلس الخريجين الأوائل بنتيجة امتحانات العامين الدراسيين 2018-2019 و2019-2020 مهلة أقصاها 31-3-2021 من أجل التقدم بطلبات التعيين بصفة معيدين في الكليات التي تخرجوا منها.

كما أصدر المجلس قراراً طلب بموجبه من الجامعات الاستمرار بالإيفاد الداخلي لمعيدي كليات السياحة الذين صدرت قرارات إيفادهم للحصول على درجة الماجستير والدكتوراه داخلياً على أن تتم تسمية المشرف الرئيسي من أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية وفق الأسس المعتمدة مع الاستعانة بمشرفين مشاركين من ذوي الاختصاص داخلياً أو خارجياً.

«سانا»