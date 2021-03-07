عالمياً.. 478 ألف إصابة و10124 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل 478 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا على مستوى العالم.

وقالت المنظمة في إحصائية يومية جديدة أوردتها وسائل إعلام: إن عدد الإصابات في العالم ارتفع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بواقع 478614 حالة مقابل نحو 353 ألفاً في بيانات أمس لتصل الحصيلة العامة إلى 116135492 إصابة.

ورصدت المنظمة 10124 وفاة جديدة ناجمة عن الفيروس مقارنة مع 7192 حالة في الإحصائية السابقة ليبلغ عدد ضحايا الجائحة 2581976 شخصاً.

وتبيّن إحصائية المنظمة أن معظم الإصابات الجديدة بكورونا كانت من نصيب منطقة الأمريكيتين الشمالية والجنوبية، إذ تم تسجيل 251483 إصابة بينما تم رصد 154926 إصابة في أوروبا.