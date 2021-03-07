فريق لمراقبة توزيع المازوت بمحطات وقود حلب

حلب - رحاب الابراهيم

أصدر محافظ حلب حسين دياب اليوم قراراً بتشكيل فريق عمل مشترك من شركة محروقات حلب ومديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بإشراف عضو المكتب التنفيذي المختص بمجلس المحافظة، مهمته مراقبة توزيع مادة المازوت المخصص ( للنقل العام) في المحطات العاملة في المدينة والريف.

ووفق القرار يوزع أعضاء الفريق – والبالغ عددهم 34 شخصاً على محطات الوقود المخصصة لمازوت النقل العام من قبل الفريق المشرف بموجب برنامج عمل يومي، حيث يقوم الفريق المكلف بتدقيق عمل المحطات العاملة في تعبئة المازوت من خلال مسك الجهاز المخصص ( pos) العائد لكل محطة والعمل عليه، وتكلف المحطات المعنية بالتعاون مع الفريق وتقديم التسهيلات اللازمة لحسن تنفيذ المهمة.

ونصّ القرار على أن يقدم الفريق تقريره اليومي للمشرفين الذين يقومون بدورهم بإعداد تقرير تجميعي عن عمل المحطات يومياً وإعداد تقرير مفصل بالنتائج والملاحظات والمقترحات، إضافة إلى تقديم تقرير للمحافظة في نهاية فترة التدقيق، أو بحسب الطلب.

و يأتي القرار على خلفية وجود مخالفات في بعض محطات الوقود وقيام أصحابها بالعمل خلافاً للخطة المقررة، وتمت إحالة الملف إلى الجهات المختصة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.