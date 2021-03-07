ضبط نحو 200 كغ من الدجاج الفاسد في سوق اللحوم بالزبلطاني

ضبطت مديرية الشؤون الصحية في محافظة دمشق أكثر من 200 كيلوغرام من الدجاج الفاسد داخل محل في سوق اللحوم بالزبلطاني.

وبين مدير الشؤون في المحافظة الدكتور شادي خلوف في تصريح لمندوب سانا أن دوريات الرقابة الصحية أتلفت الكمية المذكورة لكونها غير صالحة للاستهلاك البشري بعد ضبطها أصولاً وصدور قرار بإغلاق المحل لمدة غير محددة.

وأكد خلوف تكثيف جولات دوريات الرقابة على الأسواق واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين داعياً إلى الالتزام بالتعليمات والشروط حفاظاً على النظافة والصحة العامة ولمنع المخالفة.

“سانا”