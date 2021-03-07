ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في الجزائر إلى 7 أشخاص

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات في واد مكناسة بولاية الشلف الجزائرية بعد تساقط الأمطار الغزيرة الذي شهدته أمس إلى سبعة أشخاص.

ونقل موقع «النهار» الجزائري عن جهاز الحماية المدنية قوله في بيان: إنه تم العثور على جثث سبع ضحايا هم ثلاثة رجال وامرأتان وطفل يبلغ من العمر خمس سنوات وفتاة تبلغ من العمر 21 عاماً كانوا على متن ثلاث سيارات جرفتها السيول في ولاية الشلف.

وتم نشر 300 عنصر من الحماية المدنية للتعامل مع آثار الفيضانات، كما تم إغلاق عدة طرق وأجزاء من الطريق السريع بين شرق البلاد وغربها بسبب الأحوال الجوية السائدة.

وكانت حصيلة سابقة أفادت أمس بمصرع أربعة أشخاص من جراء الفيضانات.