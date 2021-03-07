دائرة آثار درعا تتسلم قطع ذهبية أثرية

درعا - وليد الزعبي

أوضح الدكتور محمد خير نصر الله رئيس دائرة آثار درعا أن الدائرة استلمت من إحدى الجهات المختصة مؤخراً مجموعة من القطع الأثرية الذهبية المهمة والمتمثلة بخواتم وحلق, بعضها مطعّم بالحجر الكريم، وقد أجرت لجنة المصادرات في الدائرة الخبرة اللازمة وقدمت تقريرها بأثرية القطع التي تعود للفترة الرومانية, حيث سيصار إلى تسليمها لمتحف درعا أصولاً.

وأشار رئيس الدائرة إلى أنه تم في مرات سابقة استلام مجموعات كبيرة من القطع الأثرية المهمة من خلال المصادرات وإهداءات المجتمع المحلي وهي تعود لحقب تاريخية متنوعة.

من جانب آخر يشار إلى أن دائرة آثار درعا حالياً قيد الإعلان عن مناقصة لتنفيذ أعمال إسعافية طارئة لترميم أروقة مدرج درعا البلد الأثري بقيمة كشف تقديري حوالي 77.050 مليون ليرة وإعلان مناقصة أخرى لتنفيذ أعمال ترميم قلعة المزيريب الأثرية بقيمة كشف تقديري تبلغ 75.800 مليون ليرة.